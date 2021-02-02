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Происшествия

Горящий в Первомайске "Эпицентр" сняли с дрона: впечатляющее видео

17:57 2 февраля 2021
пожар

Пожар на территории ТЦ «Эпицентр» в Первомайске Николаевской области возник на площади около 800 квадратных метров.

Спасателям удалось локализовать пожар на площади около 4 тысяч квадратных метров. По состоянию на 16:20 наблюдаются отдельные локальные очаги горения внутри здания. Ликвидация пожара продолжается.

Жертв и пострадавших нет. Также нет угрозы распространения на рядом расположенные здания, сообщили в ГСЧС.

К тушению привлечены огня привлечены 191 спасатель и 35 единиц техники.

Видео пожара сняли с дрона.

Напомним, по информации МВД, поджог устроил 37-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Злоумышленник напал на охранника и ударил его топором. В «Эпицентре» сообщали о двух мужчинах, один из которых облил неизвестным веществом стенды с ковровым покрытием и линолеумом. Второй, схватив топор и нож, набросился на сотрудников «Эпицентра», ранив одного из них.

Фото dsns.gov.ua/

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