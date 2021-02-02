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Происшествия

Жуткая тенденция: в Киеве за сутки три девочки упали с балконов, одна погибла

18:36 2 февраля 2021
На месте происшествия

Во вторник, 2 февраля, в Киева несовершеннолетняя девочка погибла, упав с балкона 17 этажа, — это уже третий подобный случай за сутки. О случившемся отдел коммуникации полиции Киева сообщает в своем Facebook.

Происшествие произошло в Голосеевском районе столицы. Девочка упала с балкона дома, в котором она проживает. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Этот случай стал уже третьим в Киеве за последние сутки. Ранее несовершеннолетняя девушка выпрыгнула с балкона пятого этажа после ссоры с парнем. Еще одна девушка выпала из окна 9-го этажа дома в Шевченковском районе.

Напоминаем, в Киеве полицейским удалось отговорить от самоубийства многодетную мать, которая готовилась прыгнуть с девятого этажа.

Фото: dtp.kiev.ua

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