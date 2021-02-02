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Происшествия

Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске объяснил свой поступок местью его директору

20:21 2 февраля 2021
мужчина

Мужчина, устроивший пожар в «Эпицентре» Первомайска и ранивший двух его охранников, заявил о личных неприязненных отношениях с директором торгового центра.
Об этом сообщил мэр города Олег Демченко, пишет сайт «Новости-N».

По информации полицейских, которым передали задержанного, у поджигателя была путанная речь и слышался запах спиртного.

В полиции он сообщил, что специально приехал в Первомайск, чтобы поджечь «Эпицентр». Откуда именно приехал, мужчина не сообщил. Но по его мобильному предположили, что он из Запорожской области.

Видео допроса опубликовала полиция Николаевской области.



Когда у задержанного спросили о мотивах его действий, он рассказал, что хотел «отомстить» владельцу сети.

Мужчина якобы мстил директору ТЦ за преступления 20-летней давности.

«Хозяин „Эпицентра“ как поднялся 20 лет назад? Отрезал уши, носы женщинам и детям. Эти уши он морозил и отправлял мешками в Европу. Таким образом зарабатывал деньги. Таким образом поднялся 20 лет назад. За это я и отомстил ему, за эти преступления», — сказал задержанный.

Раненые охранники находятся в больнице. Угрозы их жизни нет.



Напомним, к тушению пожара в «Эпицентре» привлекали 191 спасателя и 35 единиц техники.

Фото novosti-n.org/

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