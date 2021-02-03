27.94 / 28.15 33.51 / 33.94
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

«Чтобы ОПЗЖ не заблокировали»: «слуги народа» взяли под защиту президиум Рады

9:42 3 февраля 2021
Виктор Медведчук

После решения Совета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины и соответствующего президентского указа, согласно которому была заблокирована работа трех украинских телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком, «слуги народа» в Раде предприняли превентивные меры, дабы не дать возможности депутатам из ОПЗЖ заблокировать парламентскую трибуну.

Об этом на своей страничке в социальных сетях сообщает фотокорреспондент Ян Доброносов, показавший фото «слуг», занявших «стратегические места». Среди них «засветился» и нардеп Николай Тищенко.

«С самого утра „СН“ уже охраняет президиум и трибуну. Говорят, чтобы ОПЗЖ не заблокировал», — пишет Ян Доброносов.

Тем временем в МВД Украины сообщают, что в правительственном квартале усилена охрана зданий Верховной Рады и Кабмина. «В связи с проведением массовых акций, в частности, под зданием Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины, возможно ограничение дорожного движения. Полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок», — говорится в сообщении.

О том, кто является организатором акции, не сообщается.

Ранее блогер Сергей Фурса заявил, что удар по телеканалам 112. Zik и Newsone «не имеет ничего общего с атакой на свободу слова».

Архивное фото, автор Сергей ТУШИНСКИЙ, «ФАКТЫ».

167

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мухаммад Аслам Хан

Боксер умер после нокаута: смертельный удар попал на видео

Оксана Марченко

«Глупцы!» Печальная Оксана Марченко бросилась «спасать» русский язык

Сергей Фурса

«Зеленского после прихода к власти Байдена как будто подменили»: Фурса про три события

Виктор Медведчук

«Чтобы ОПЗЖ не заблокировали»: «слуги народа» взяли под защиту президиум Рады

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер