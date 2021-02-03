«Чтобы ОПЗЖ не заблокировали»: «слуги народа» взяли под защиту президиум Рады
После решения Совета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины и соответствующего президентского указа, согласно которому была заблокирована работа трех украинских телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком, «слуги народа» в Раде предприняли превентивные меры, дабы не дать возможности депутатам из ОПЗЖ заблокировать парламентскую трибуну.
Об этом на своей страничке в социальных сетях сообщает фотокорреспондент Ян Доброносов, показавший фото «слуг», занявших «стратегические места». Среди них «засветился» и нардеп Николай Тищенко.
«С самого утра „СН“ уже охраняет президиум и трибуну. Говорят, чтобы ОПЗЖ не заблокировал», — пишет Ян Доброносов.
Тем временем в МВД Украины сообщают, что в правительственном квартале усилена охрана зданий Верховной Рады и Кабмина. «В связи с проведением массовых акций, в частности, под зданием Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины, возможно ограничение дорожного движения. Полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок», — говорится в сообщении.
О том, кто является организатором акции, не сообщается.
Ранее блогер Сергей Фурса заявил, что удар по телеканалам 112. Zik и Newsone «не имеет ничего общего с атакой на свободу слова».
Архивное фото, автор Сергей ТУШИНСКИЙ, «ФАКТЫ».167
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