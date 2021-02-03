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Заболевший коронавирусом налоговик покончил с собой на глазах врачей тернопольской больницы

18:40 3 февраля 2021
Больница

В Тернополе мужчина, лечившийся от коронавируса в больнице, совершил самоубийство. Сотрудник налоговой службы перерезал сонную артерию прямо на глазах у медиков, об этом сообщает ТСН.

Покойный болел больше двух недель. Сначала лечился дома под наблюдением семейного врача, затем его доставили в городскую больницу с двусторонней ковидной пневмонией.

«В беседе всегда проскакивали такие мысли, что он с очень тяжелой формой „ковида“, он заразил очень много людей. Человек, который вот так поступил, он не имеет права на жизнь», — поделился директор Тернопольской горбольницы скорой помощи Ярослав Чайковский.

При этом пациент отказался от услуг психолога.

«Была проведена беседа с родственниками и врачом-психиатром по дальнейшей тактике, возможного перевода в психдиспансер, и в 19 часов на глазах у медицинского персонала он совершил этот акт», — сказал Чайковский.

Самоубийца почти двадцать лет проработал в налоговой службе Тернопольской области.

«Сколько я его знал, а это более шести лет, я в жизни никогда не видел человека в состоянии депрессии, неадекватности», — отметил заместитель руководителя ГУ ГНС в Тернопольской области Сергей Бабий.

По мнению медиков, мужчине не смог преодолеть постковидный синдром.

Ранее больная коронавирусом женщина покончила с собой в больнице в Сумской области.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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