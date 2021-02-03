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Происшествия

Энергодар весь в дыму: на самой большой ТЭС Украины крупная авария

21:30 3 февраля 2021
запорожская ТЭС

В городе Энергодаре на самой крупной в Украине Запорожской теплоэлектростанции случилась авария. Около 19.30 весь Энергодар, ближайшие поселки и город Днепрорудное остались без света. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

На улицах Энергодара сильная задымленность, чувствуется запах гари. В городе возникли перебои с мобильной связью — очевидно, из-за перегруженности сетей. Одновременно с отключением электроэнергии прекратилась и подача воды в дома — остановились насосы.

Также жители были встревожены сильным гулом со стороны ТЭС. Депутат горсовета Анатолий Анохин объяснил, что это был аварийный сброс пара на электростанции.

Telegram-канал ИнсайдерUA приводит видео последствия аварии в Энергодаре.

По информации мэра, все блоки Запорожской ТЭС внезапно отключились. О причинах этого не сообщается. На самой станции официально не комментируют ЧП.

К 21.00 в городе Энергодаре начали частично восстанавливать энергоснабжение. Градоначальник уверяет, что в городской медико-санитарной части свет есть, и медучреждение работает в обычном режиме.

Примечательно, что всего несколько часов назад Нацкомиссия регулирования электроэнергетики предупреждала о критически малых запасах угля на складах ТЭС и о риске общесистемной аварии в энергосистеме. За последние три месяца запасы угля в целом по ТЭС сократились впятеро. На крупнейшие станции, в том числе и на Запорожскую, должна была приехать ревизионная комиссия.

Запорожская ТЭC расположена рядом с Энергодаром у Каховского водохранилища. Электрическая мощность предприятия составляет 3650 МВт. Предприятие входит в концерн ДТЭК.

Фото Инсайдер UA/Telegram

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