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Полиция закрыла уголовное дело против создателей скандального фильма "ДАУ. Дегенерация"

22:50 3 февраля 2021
дау

Полиция закрыла дело против создателей скандального фильма «Дау. Дегенерация». После 10 месяцев изучения видео следователи не нашли в фильме ни насилия над детьми, ни культа жестокости. Об этом объявила полиция Харьковской области.

Было установлено, что организаторы и съемочная группа «Дау. Дегенерация» действительно привлекали к съемкам малолетних детей в Харькове. В то же время, пообщавшись с директором Харьковского детдома, медсестрами и съемочной группой, следователи решили, что в данном деле нет признаков преступления. Уголовное производство закрыто.

Напомним, фильм «Дау.Дегенерация» Ильи Хржановского попал в поле зрения правоохранителей в апреле 2020 года, после того как кино показали на Berlinale Special. В медиа российского режиссера обвинили в издевательствах над малышами на съемочной площадке. Было объявлено о начале расследования.

Сам режиссер утверждает, что насилия над малышами не было, а сцены, когда дети плачут, «не означают выражения боли, плач в принципе свойственен младенцам». Руководство дома ребенка также оправдывалось, что малышам на съемках не причиняли травм.

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