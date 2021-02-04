Смертельный пожар произошел в больнице Запорожья

В ночь на 4 февраля в Запорожье случился масштабный пожар в инфекционной больнице. В огне погибли врач и трое пациентов. Остальных находившихся в здании удалось вовремя эвакуировать, сообщает ГСЧС.

Пожар возник на первом этаже нового корпуса больницы. По предварительным данным, загорелась палата в отделении реанимации. В интенсивной терапии на тот момент находились 10 человек, а всего в корпусе — 29 пациентов и врачей.

Пожар тушили около часа. Некоторые пациенты и персонал эвакуировались самостоятельно. Восьмерых лежачих пациентов спасатели вынесли из корпуса и отправили на «скорой» в соседние больницы.

В больнице лечились в том числе и пациенты с COVID-19, потому для спасателей проводили дополнительную санобработку.

Причину пожара должна установить специально созданная комиссия. Не дожидаясь итогов расследования, в области на всякий проверят все больницы. Ревизоров будет интересовать соблюдение правил пожарной безопасности.

Напомним, за несколько часов до ЧП в Запорожской области в Энергодаре случилась масштабная авария — отключились все работающие блоки крупнейшей в Украине ТЭС. Город остался без света и воды.

Фото zp.dsns.gov.ua

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