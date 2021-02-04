«Ему угрожали!» — в Киеве после обращения в полицию бесследно исчез сын ветерана АТО

В Киеве при загадочных обстоятельствах пропал 23-летний сын героя нескольких публикаций «ФАКТОВ» — ветерана АТО, капеллана Николая Ярошенко — Валерий. Парень перестал выходить на связь еще 18 января. С тех пор он ни разу не заходил на свои страницы в социальных сетях, а телефон его отключен.

— 18 января я еще разговаривал с сыном, — рассказал «ФАКТАМ» Николай Ярошенко. — Ничего странного не заподозрил. А потом телефон Валеры перестал отвечать. О том, что сын обращался за помощью в полицию, я узнал случайно. Живу в Киевской области. Приехал в Киев, в Голосеевское управление полиции, подавать заявление о пропаже, а мне говорят: «Он обращался к нам за помощью. У нас есть его заявление от 21 января». Правда, тогда мне так и не сказали, с каким именно заявлением к ним обращался Валера.

Я сам давно работал в милиции. С бывшими коллегами умею разговаривать. Выловил одного лейтенанта в коридоре здания полиции и попросил его узнать для меня, что за заявление подавал Валера. Оказывается, ему накануне угрожали. Присылали sms-сообщения на телефон. Почему угрожали моему сыну, так и не известно.

Кстати, Валера, скорее всего, пропал именно в Голосеевском районе. Там он работал, там, возле Демеевского рынка, снимал квартиру. Но в Голосеевском управлении полиции мое заявление о пропаже сына не приняли. Сказали: раз Валера прописан в Киевской области, надо обращаться в Бориспольский райотдел.

Валерий Ярошенко

Валера — спортсмен, играет в любительском чемпионате Киевской области по футболу. О своей жизни отцу он мало что рассказывал. Николай лишь случайно узнал, что парень подрабатывал по ночам в каком-то ресторанчике или кафе — делал салаты. Так же, абсолютно случайно, отец Валеры выяснил, что 16 января парень собирался поехать на заработки во Францию.

— Просматривал его страницу в Telegram и обнаружил объявления о приеме на работу во Францию, — рассказывает Николай. — Позвонил на фирму, и мне говорят, что да, действительно, Валерий Ярошенко сдавал документы на поездку во Францию на три недели. Но по каким-то причинам ему не разрешили пересечь границу. Денег у Валеры на обратную дорогу не было, и представители фирмы дали ему сумму, которой хватило на обратный билет в Киев. Это было 16 января.

Позже, 21 января, как мне удалось узнать, кто-то по паспорту моего сына пересек пешком украинско-польскую границу. Об этом мне сообщил депутат Верховной Рады Юрий Мисягин. Но ситуация становится еще более запутанной из-за того, что именно в этот день, судя по заявлению, Валера был в Киеве: в Голосеевском райуправлении писал заявление в полицию об угрозах в его адрес.

Ранее «ФАКТЫ» писали о загадочном исчезновении ветерана АТО Андрея Володия. Мужчина сел в маршрутку на автостанции Выдубичи в Киеве, собираясь ехать в город Смела Черкасской области, и пропал.

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