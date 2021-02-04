В сгоревшей запорожской больнице нашли нарушение

В Запорожской областной инфекционной больнице, где в ночь на 4 ноября во время пожара погибли врач и трое пациентов, в реанимационном отделении не было противопожарной сигнализации.

Как передает «Укринформ», об этом на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сообщил председатель ОГА Александр Старух.

«Мы уже предварительно разбирали ситуацию, повлияло ли это или нет, потому что был взрыв… Но есть требования закона, и сигнализацией должны быть оборудованы все заведения», — отметил глава ОГА.

Александр Старух уточнил, что взрыв прогремел во время подключения аппарата искусственной вентиляции легких. Что стало причиной взрыва, установит полиция. «Это не кислородный концентратор, это система, которая кислород качает», — добавил председатель облгосадминистрации.

По словам представителя областного главка ГосЧС Алексея Дунаева, больницу проверяли в 2020 году — огнетушители в учреждении были, а сигнализации не было, что и отметили в предписании.

На заседании комиссии было принято решение выделить семьям погибших по 50 тысяч гривен из бюджета развития.

Напомним, что накануне в этой области произошло ЧП на самой крупной в Украине Запорожской теплоэлектростанции — весь Энергодар, ближайшие поселки, а также и город Днепрорудное остались без света. Причиной чрезвычайного происшествия стало замыкание на подстанции «Луч», относящейся к Запорожьеоблэнерго. После этого сработала защита на блоках Запорожской ТЭС, и все три работающих на тот момент энергоблока станции полностью отключились от энергосистемы

Фото сайта главка ГосЧС в Запорожской области.



455

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter