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В Киеве смарт-часы взорвались на руке школьницы: девочка в больнице

15:30 4 февраля 2021
смарт-часы

В Киеве на руке у школьницы взорвались смарт-часы. Девочку с ожогами доставили в больницу, ей необходима операция. В вайбер-группах столичных школ учителя просят родителей обратить внимание на смарт-часы своих детей во избежание подобных случаев.

Информацию о травмированном ребенке «ФАКТАМ» подтвердила директор школы № 99 в Днепровском района Киева Галина Собчук. По ее словам, мама одной из учениц младших классов сообщила, что утром 4 февраля по пути в школу пострадала ее дочь. Более подробная информация о ребенке, характере травм и проч., согласно Закону «О защите персональных данных», не разглашается. Также не указывается, какие именно часы были на руке у девочки.

Информация о том, что смарт-часы наносят травмы их владельцам, появляется не впервые. Так, в 2015 году было несколько случаев, когда устройства Apple Watch обжигали запястья своим владельцам. В 2018 году пользователи жаловались, что во время зарядки сильно перегреваются Samsung Galaxy Watch. А осенью прошлого года, после того как были презентованы Apple Watch SE, появилось несколько сообщений о внезапном перегреве этих часов, повлекшем ожоги. Но до взрывов ни в одном случае не доходило.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что взрыв мобильника убил 14-летнюю девочку в Казахстане и 7-летнего мальчика в России. В обоих случаях телефоны были поставлены на зарядку.

Фото Pixabay

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