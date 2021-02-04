«Даже когда у рожавшей дома женщины началось кровотечение, она не разрешала родным вызвать скорую помощь»

23 января в Ривном произошла трагедия — от обширной кровопотери скончалась 34-летняя женщина, которая за несколько часов до этого родила ребенка дома. Домашние роды были ее инициативой — женщина категорически отказалась ехать в роддом и рожала дома в ванне в присутствии «духовной акушерки». Кроме нее, в квартире находились муж и сестра роженицы. Самое поразительное, что даже когда у женщины после родов открылось кровотечение, никто из присутствовавших не вызвал скорую. Вызывать врачей якобы запретила сама роженица, которая была уверена, что «ее организм сам справится со всем». Родственники «сообразили» вызвать скорую только через три часа — и в больницу женщину привезли в состоянии агонии. Врачи говорят, что спасти ее было уже невозможно. У умершей остались двое детей: новорожденный мальчик (он родился весом почти 4 600 граммов) и семилетний сын. Как выяснилось, покойная была последовательницей популярной Instagram-блогерши, которая активно пропагандирует домашние роды. У этой блогерши больше пяти миллионов подписчиков, и ее имя уже не раз фигурировало в скандалах. Тем не менее армия подписчиков популярной дамы растет — как и число женщин, желающих рожать без врачей.

Когда женщину привезли в больницу, у нее было давление 40 на 0

После случившегося врач-гинеколог Татьяна Попова опубликовала в «Фейсбуке» заявление акушерского сообщества, в котором сообщались детали трагедии. Там сказано, что умершая женщина впервые обратилась в женскую консультацию и встала на учет только на 34-й неделе беременности — и только для того, чтобы оформить декретный отпуск. Она была вегетарианкой, и у нее диагностировали анемию. Тем не менее принимать железосодержащие препараты женщина отказалась, как и проходить дополнительные обследования. Она сообщила, что планирует рожать дома вместе с «духовной акушеркой». В роддоме ее пытались от этой затеи отговорить, но не получилось.

«Женщину доставили в больницу 23 января в 18:20. Роды, по словам членов ее семьи, произошли в 15:15, — сказано в сообщении. — Родился живой мальчик, 4 570 граммов. Пуповину после родов не перерезали. Кровопотеря, по словам мужа, была около пяти литров. По словам „духовной акушерки“ — „немного больше литра“. При госпитализации состояние женщины было тяжелым, она не реагировала на внешние раздражители. Артериальное давление — 40 на 0. Была немедленно начата сердечно-легочная реанимация. Попытка забора крови на исследование — неудачная. В 19:10 констатирована смерть».

— Женщина сознательно пошла на домашние роды с так называемой духовной акушеркой, — рассказала главврач Ривненского городского роддома Светлана Мураева. — Эта «акушерка» потом приехала с ней на скорой. Она была в мусульманской одежде. В Украине есть такие «гастролирующие» акушерки. Они ездят по стране, сопровождают роды… «Духовная акушерка» — это человек без медицинского образования, который, однако, считает, что умеет принимать роды и знает, как они должны проходить. Но эта ее уверенность может стоить роженице жизни — как и произошло в этом случае. Если бы женщина рожала в роддоме, она осталась бы жива. В роддоме есть возможность проведения партнерских родов и родов в присутствии доулы (помощницы при беременности и в родах, которая оказывает женщине психологическую поддержку. — Авт.) А домашние роды — это иллюзия безопасности, которая в данном случае привела к катастрофе.

— По предварительным данным, когда женщина родила, у нее не отделилась плацента и развилось кровотечение, — рассказал заместитель начальника полиции Ривненской области Александр Панасюк. — «Духовная акушерка», которая присутствовала на родах, проживает в Киеве. Она исповедует ислам и в свое время тоже рожала дома. Установлено, что умершая имела отношение к общественной организации, члены которой позиционируют себя как люди, «установившие тесный контакт с природой», и являются противниками традиционной медицины.

Забеременев, женщина, по словам ее родственников, сразу приняла решение рожать дома. Сейчас по факту произошедшего открыто два уголовных производства: по статьям «Умышленное убийство» (с пометкой «несчастный случай») и «Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии». В рамках последнего производства мы установим степень вины всех, кто находился рядом с роженицей и не оказал ей помощи. Известно, что, кроме акушерки, в доме находились муж и сестра умершей. Даже когда у женщины началось кровотечение, она не разрешала вызвать скорую помощь и муж до определенного момента соглашался с ней.

В соцсетях беременных запугивают тем, что в роддоме к ним будут относиться по-хамски

В полиции семью, где произошла трагедия, называют благополучной. Супруги жили в хороших условиях, работали, воспитывали сына. А на решение женщины рожать дома могли повлиять и соцсети.

— За последнее время это далеко не единственная смерть в Украине во время домашних родов, — продолжает Александр Панасюк. — Такое происходило и в Харькове, и в других городах и населенных пунктах. В соцсетях есть группа женщин, которые рекомендуют беременным рожать дома. Рассказывают, что в больницах с ними будут обращаться по-хамски, могут навредить ребенку.

— Сейчас есть много блогеров, которые сами рожают дома в ванне и транслируют все это в Интернете, — говорит основательница проекта «Пузатая мама» Оксана Кравец. — На них подписано огромное количество людей, и, к сожалению, многие берут с них пример.

У одной из таких блогерш — больше пяти миллионов подписчиков. У этой женщины трое детей, она активно пропагандирует домашние роды. Третьего ребенка она рожала фактически в прямом эфире — и происходило это дома в надувном бассейне. После чего с восторгом говорила, что «в мире не существует более правильных, более безопасных, более комфортных вариантов». Затем она же рассказывала подписчицам, как ест свою плаценту, и утверждала, что «во время осложнений кусок плаценты помог остановить кровотечение».

Высказывания этой блогерши на медицинские темы не выдерживают никакой критики. Например, женщина призывает подписчиц отказываться от вакцинаций и не делать детям никаких прививок. А весной 2020 года она принялась рассуждать о коронавирусе. Говорила подписчикам, что «вирус искусственно создан в 2015 году», что он «не опаснее обычного гриппа» и «ей совсем не страшен». А уже осенью 2020-го от осложнений COVID-19 умер ее муж — тоже Instagram-блогер, пропагандировавший здоровый образ жизни. За день до смерти он написал, что «тоже думал, что нет никакого коронавируса», но, когда заразился, «понял, что это не эфемерная и очень тяжелая болезнь».

После смерти роженицы из Ривного в адрес пропагандирующей домашние роды блогерши посыпались обвинения. Она же назвала происходящее буллингом и сообщила, что ей «бесконечно жаль, что случаются такие ситуации».

О случаях, когда женщины рожали дома и это приводило к трагедиям, «ФАКТЫ» рассказывали и раньше. Например, в 2011 году в Броварском районе Киевской области во время домашних родов умер младенец. Его мама попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Причиной смерти новорожденного стала родовая асфиксия, его задушила пуповина. Роды принимала повитуха без медицинского образования, которая уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконную врачебную деятельность. Позже в «ФАКТЫ» обратилась еще одна женщина, ребенка которой покалечила эта повитуха, когда перепутала схватки с предвестниками родов. В отношении повитухи тогда открыли уголовное производство, но она сбежала. В те годы в Украине еще не был популярен Instagram, и повитуха рекламировала свои услуги в основном через знакомых. Теперь же рекламу «духовным акушеркам» делают блогеры-миллионники.

— Когда блогер с пятью миллионами подписчиков транслирует в Сети свои «легкие и романтичные» домашние роды в надувном бассейне, это однозначно будет иметь последствия, — рассказала «ФАКТАМ» врач-гинеколог Юлианна Федько. — Часть женщин посмотрит и пройдет мимо, но многие увидят эту безупречную картинку — и тоже будут о таком мечтать. А еще среди подписчиков есть подростки, у которых только формируется мировоззрение и которым свойственно подражать своему «идолу». Но что сделает этот идол, когда произойдет трагедия? Скажет, что никого ни к чему не принуждал и просто делился своим опытом. Все это очень печально.

— В вашей практике уже были подобные случаи?

— Да, в 2017 году в Ужгородский роддом привезли женщину в активной фазе родов. На момент госпитализации ножки ребенка уже выпали из промежности. Ножное предлежание плода — это по мировым стандартам абсолютное показание к кесареву сечению. К тому же плод весил более четырех килограммов. Женщина не смогла бы родить самостоятельно. Но она не прошла необходимых обследований и решила рожать дома с повитухой, не имеющей медицинского образования. Та говорила ей, что все в порядке и нет никаких противопоказаний к естественным родам. А когда увидела, как из промежности вышли ножки ребенка, и поняла, что не знает, что делать, она развернулась и ушла. К счастью, женщину успели привезти в роддом, где спасли и ее, и ребенка.

Всем блогерам и их подписчикам могу сказать, что акушерство — это очень романтично, но ровно до того момента, пока не начнется кровотечение. Или приступ эклампсии, или эмболии околоплодными водами. И в таких случаях счет идет не на минуты, а на секунды.

В Украине домашние роды, по словам Юлианны Федько, не практикуются. В некоторых других странах существует практика так называемых безопасных домашних родов. Когда женщина рожает ребенка у себя дома, но обязательно в присутствии грамотных специалистов.

— Например, это есть в США, — говорит Юлианна Федько. — В таких условиях могут рожать исключительно здоровые женщины, беременность которых — физиологическая, протекает хорошо, и роды с большой долей вероятности тоже пройдут без осложнений. Готовится персонал — акушерки с медицинским образованием — и техническое сопровождение. Нередко под домом женщины дежурит реанимобиль. Тем не менее, по данным Американского колледжа акушерства и гинекологии, даже при таких идеально подготовленных домашних родах риск смерти ребенка возрастает в два раза по сравнению с родами в медицинском учреждении. А риск серьезной неврологической дисфункции у ребенка — в три раза. По информации ВОЗ, в 2017 году в мире во время и после родов умерли 295 тысяч женщин. 95 процентов из них рожали в неразвитых и развивающихся странах, и большинство этих женщин рожали дома, не имея доступа к медицинской помощи. В больнице случается приблизительно пять процентов трагедий. В основном по причинам, которые нельзя было предотвратить. К сожалению, врачи не боги. Но вопрос в статистике: 95 процентов против пяти.

В Украине пока нет такого понятия, как безопасные домашние роды. Но есть прекрасная альтернатива. Во многих городах практикуются так называемые домашние роды в условиях роддома. Это могут быть роды при свечах, в полной темноте, даже с музыкальным сопровождением. Женщина может заранее обсудить с врачом план родов и отказаться от определенных медицинских манипуляций. Но самое главное, что такие роды проходят в безопасности.

Фото Getty Images

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