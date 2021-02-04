Тигр убил человека в зоопарке под Черниговом

В Менском зоопарке на Черниговщине тигр смертельно травмировал смотрителя в момент кормления. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Согласно первым выводам следственно-оперативной группы полиции Корюковского района, которая работала на месте инцидента, 48-летний работник зоопарка собирался кормить животное. В этот момент тигр напал на мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте до приезда медиков.

На данный момент открыто уголовное производство, инцидент квалифицирован по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это повлекло смерть человека»). В случае выявления виновных они могут быть наказаны ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, осенью 2018 года на посетительницу частного зоопарка на Харьковщине напал медведь. Женщина попала в реанимацию с переломами бедра и рваными ранами ноги.

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