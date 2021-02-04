27.82 / 28.02 33.25 / 33.66
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Тигр убил человека в зоопарке под Черниговом

22:58 4 февраля 2021
Полиция на месте событий

В Менском зоопарке на Черниговщине тигр смертельно травмировал смотрителя в момент кормления. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Согласно первым выводам следственно-оперативной группы полиции Корюковского района, которая работала на месте инцидента, 48-летний работник зоопарка собирался кормить животное. В этот момент тигр напал на мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте до приезда медиков.

На данный момент открыто уголовное производство, инцидент квалифицирован по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это повлекло смерть человека»). В случае выявления виновных они могут быть наказаны ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, осенью 2018 года на посетительницу частного зоопарка на Харьковщине напал медведь. Женщина попала в реанимацию с переломами бедра и рваными ранами ноги.

108

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дантес и Дорофеева

«Кажется, мы разводимся»: Дантес взвыл из-за пристрастия Дорофеевой

Наталья Могилевская

"Ненавижу завтракать": Могилевская поделилась оригинальным рецептом утреннего "блюда"

Скрин видео

От рака умер звезда шоу "Україна має талант"

Сергей Бабкин

«На дно опустилась быстрее, чем КВН»: Бабкину сообщили о смерти «Лиги смеха»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер