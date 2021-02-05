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СБУ разоблачила сеть российских шпионов

12:25 5 февраля 2021
СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили агентурную сеть ФСБ РФ, которая готовила условия для диверсий и намеревалась похитить и передать в Россию одного из бывших командующих ССО.

Как сообщают в СБУ, шпионы действовали на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей. В состав группы входили бывшие спецназовцы военной разведки, выполнявшие задания кадровых сотрудников ФСБ РФ Вадима Даутова и Дениса Собко.

«В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для совершения диверсий на территории Николаевской области — способствовать проникновению ДРГ с временно оккупированных территорий и организовывать специальную подготовку подобранных лиц. Среди объектов посягательств — боевые самолеты Вооруженных Сил на аэродроме «Кульбакино», — говорится в сообщении.

Отмечается, что агенты ФСБ собирали информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ, о кадровом составе и оперативно-служебной деятельности Главного управления разведки Министерства обороны, Сил специальных операций, Штаба ВМС, 73-го Морского центра специальных операций ВСУ, их международном взаимодействии с иностранными партнерами.

«Для выполнения своих задач агенты проводили вербовочную работу и среди чиновников ВСУ. Задокументировано даже намерение похитить и нелегально переместить в страну-агрессор одного из бывших командующих Сил специальных операций. За это российская спецслужба предлагала вознаграждение в 100 тысяч долларов», — добавили в СБУ.

Напомним, что недавно в СБУ заявили, что правоохранители «изучают возможные связи со спецслужбами РФ» бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, которому инкриминируют организацию заказного убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Иллюстративное фото со странички СБУ в соцсетях.

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