27.72 / 27.93 33.07 / 33.49
Киев: -6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве патрульные неожиданно перехватили партию наркотиков на 20 миллионов гривен

20:08 5 февраля 2021
наркотики

В Киеве полиция задержала мужчину, перевозившего партию наркотиков на сумму 20 миллионов гривен. Об этом сообщили в Нацполиции.

Копы, у которых была ориентировка на авто марки «Хонда», остановили подходящую под описание машину на проспекте Академика Глушкова. В ходе общения поведение водителя показалась правоохранителям подозрительным, поэтому они решили осмотреть транспортное средство.

После этого мужчина начал заметно нервничать и предложил полицейским 8 тысяч гривен, чтобы они не осматривали авто.

В результате осмотра в салоне машины обнаружили 40 полиэтиленовых пакетов с кристаллообразным веществом общим весом около 40 килограммов и предмет, похожий на пистолет с патронами.

По ценам «черного рынка» стоимость изъятого наркотического вещества составляет около 20 миллионов гривен.

Водителя задержали. Изъяты вещественные доказательства направили на экспертизу.

Задержанный пояснил, что якобы не знал о содержании пакетов, а только перевозил их из другого города, за что должен был получить 1000 гривен. 36-летний мужчина проживает в Киеве и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

По данному факту следователи открыли уголовное производство. За содеянное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Чернигове полиция накрыла крупную нарколабораторию. А под Киевом обнаружили особняк, в котором выращивали элитные сорта конопли.

Фото npu.gov.ua/

239

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Анджелина Джоли

Ноги от ушей: дочери Анджелины Джоли Шайло и Вивьен впечатлили модельными фигурами

Мишина и Эллерт

В жизни Мишиной и Эллерта «появилась еще одна красивая женщина»

Королева с мамой

Наташа Королева втянула мать в неприличную песню

София Ротару на сцене

«Сказать, не сказать…» София Ротару рассмешила российского олигарха на его юбилее

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер