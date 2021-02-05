В Киеве патрульные неожиданно перехватили партию наркотиков на 20 миллионов гривен

В Киеве полиция задержала мужчину, перевозившего партию наркотиков на сумму 20 миллионов гривен. Об этом сообщили в Нацполиции.

Копы, у которых была ориентировка на авто марки «Хонда», остановили подходящую под описание машину на проспекте Академика Глушкова. В ходе общения поведение водителя показалась правоохранителям подозрительным, поэтому они решили осмотреть транспортное средство.

После этого мужчина начал заметно нервничать и предложил полицейским 8 тысяч гривен, чтобы они не осматривали авто.

В результате осмотра в салоне машины обнаружили 40 полиэтиленовых пакетов с кристаллообразным веществом общим весом около 40 килограммов и предмет, похожий на пистолет с патронами.

По ценам «черного рынка» стоимость изъятого наркотического вещества составляет около 20 миллионов гривен.

Водителя задержали. Изъяты вещественные доказательства направили на экспертизу.

Задержанный пояснил, что якобы не знал о содержании пакетов, а только перевозил их из другого города, за что должен был получить 1000 гривен. 36-летний мужчина проживает в Киеве и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

По данному факту следователи открыли уголовное производство. За содеянное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Чернигове полиция накрыла крупную нарколабораторию. А под Киевом обнаружили особняк, в котором выращивали элитные сорта конопли.

Фото npu.gov.ua/

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