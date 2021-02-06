Ползали черви и опарыши, стояла сильная вонь: украинская телеведущая рассказала, как отравилась аммиаком

Известная телеведущая Настя Кошман едва не стала жертвой несоблюдения правил на производстве рыбного соуса во Вьетнаме, сообщает «Новый канал».

Так, девушка отравилась аммиаком, что могло привести к летальному исходу.

Во Вьетнаме Настя Кошман устроилась работать на производство рыбного соуса. По технологии, рыбу засыпают солью и оставляют перегнивать на полгода. Насте досталась работа чистильщицы бассейнов, где перегнивала рыба. После окончания процесса разложения девушке пришлось вручную драить огромный чан.

«Там ползали черви и опарыши, а мне пришлось залезать внутрь. Сам бассейн очень высокий. Соответственно, свежий воздух не поступает, а внизу вонь самая сильная. Я не сразу поняла, насколько опасной была та работа. Мне только потом объяснили, что в бассейне нельзя было находиться более часа. Ведь вся гниль выделяет аммиак, который является ядовитым. Мне даже рассказали, что на производстве был один смертельный случай отравления. После чего им сказали, что вводят ограничения по работе в бассейне. Впервые в жизни я оказалась в таком состоянии, когда ты не можешь вдохнуть вообще. Ведь когда делаешь вдох — у тебя сразу рвотный рефлекс. Я так долго чистила бассейны, почувствовала головокружение, а в глазах стало темнеть. Думала, что просто свалюсь там», — расссказала Настя Кошман.

Как писали «ФАКТЫ», несчастные случаи во время съемок, к сожалению, не так уж редки. Так, в Индии жених и невеста трагически погибли во время фотосъемки перед бракосочетанием.

236

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter