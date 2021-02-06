27.72 / 27.92 33.10 / 33.49
Киев: -5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Смертельный пожар во Львове: сгорела квартира и лестничная площадка, есть погибшие и пострадавшие

14:51 6 февраля 2021
спасатель

В субботу, 6 февраля, во Львове в квартире одной из пятиэтажек произошел пожар. В результате погибла женщина, еще три человека госпитализировали, сообщили в областном главке ГСЧС.
Сообщение о возгорании пожарные получили в ночь на субботу. Пожар произошел на улице Липовая Аллея на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

На момент прибытия спасателей, вся квартира на первом этаже была охвачена огнем. Токсичный дым, возникший в результате пожара, заполнил всю лестничную клетку дома.

Во время разведки и осмотра задымленных помещений дома спасатели обнаружили без сознания двух людей, которых на руках вынесли на улицу и с признаками отравления продуктами горения передали медикам. Также из охваченного дымом дома спасатели вынесли на руках ребенка, которого медики госпитализировали с симптомами отравления продуктами горения.

Всего из задымленных помещений пожарные вывели на свежий воздух 8 человек.

В квартире, где возник пожар, спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Погибшей оказалась мать хозяйки квартиры.

Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются правоохранительные органы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре в многоэтажке Харькова, а также о масштабном пожаре в инфекционной больнице Запорожья, в котором погибла молодой врач, спасая пациента.

249

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лиза Галкина

Маленькая принцесса-златовласка: Лиза Галкина озаботилась спасением животных на Земле

Филипп Киркоров

"Взрослый седой мальчик" постаревший Киркоров удивил своим видом поклонников

Полиция

В России женщина заявила в полицию, что ее "изнасиловал конь"

Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун

Экс-"холостяк" Макс Михайлюк и модель Дарья Хлыстун объявили, что скоро станут родителями

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер