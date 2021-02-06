Смертельный пожар во Львове: сгорела квартира и лестничная площадка, есть погибшие и пострадавшие

В субботу, 6 февраля, во Львове в квартире одной из пятиэтажек произошел пожар. В результате погибла женщина, еще три человека госпитализировали, сообщили в областном главке ГСЧС.

Сообщение о возгорании пожарные получили в ночь на субботу. Пожар произошел на улице Липовая Аллея на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

На момент прибытия спасателей, вся квартира на первом этаже была охвачена огнем. Токсичный дым, возникший в результате пожара, заполнил всю лестничную клетку дома.

Во время разведки и осмотра задымленных помещений дома спасатели обнаружили без сознания двух людей, которых на руках вынесли на улицу и с признаками отравления продуктами горения передали медикам. Также из охваченного дымом дома спасатели вынесли на руках ребенка, которого медики госпитализировали с симптомами отравления продуктами горения.

Всего из задымленных помещений пожарные вывели на свежий воздух 8 человек.

В квартире, где возник пожар, спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Погибшей оказалась мать хозяйки квартиры.

Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются правоохранительные органы.

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