Пришлось вырезать бензопилой: в Киеве спасатели доставали вмерзшего в лед утопленника

Спасательные службы Киева неоднократно предупреждали жителей города о непрочном ледяном покрове на реках и озерах, но эти предостережения были услышаны не всеми. Для пожилого киевлянина пренебрежение элементарными правилах безопасности на льду закончилось смертельным исходом.

ГСЧС показало, как приходится доставать утопленника из водоема, когда на улице -10, и тело уже успело вмерзнуть в лед. На место ЧП в заливе Десенка пришлось принести бензопилу. Тело было извлечено из ледяной глыбы и передано судмедэкспертам для установления личности киевлянина.

Утонувшему мужчине было около 50 лет. Когда именно случилась трагедия, должны установить эксперты. Пока известно, что киевлянин пришел к водоему, успел пройти по льду около 50 метров, а потом провалился в полынью.

Спасатели предупреждают, что зимой крайне важно не гулять по льду в одиночку, а также соблюдать другие элементарные правила безопасности. «Прежде чем ступать на лед, нужно убедиться в его достаточной толщине. В разных местах рек, озер толщина ледяного покрова может отличаться. Будьте осторожны, не рискуйте своей жизнью!» — призывает ГСЧС.

Напомним, в январе рыбачившие на Днепре двое мужчин и ребенок провалились под лед. Помощи ждать было неоткуда, все рыбаки погибли.

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