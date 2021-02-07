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Происшествия

Повылетали окна и пострадало здание: в Черновцах произошел взрыв в помещении ТЦ

11:31 7 февраля 2021
взрыв

В Черновцах прогремел взрыв в торговом центре на улице Героев Майдана. По предварительным данным от полиции, никто из людей не пострадал, но взрывной волной были повреждены внутренние стены, выбиты окна, пострадала система коммуникаций в здании.

Причины взрыва пока неизвестны. По одной из версий, взорвался баллон с газом. На всякий случай на место ЧП приехали и взрывотехники, и газовая служба.

По информации черновицкого сайта ACC, взрыв прогремел около 8.30. Источник предположительно находился в складском помещении ресторана на верхнем — третьем — этаже торгового центра.

взрыв

Всех посетителей и персонал ТЦ эвакуировали, место ЧП оградили. В торговом центре работает следственно-оперативная группа черновицкого управления полиции, а также патрульные полицейские.

Фото cv.npu.gov.ua

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