Известному журналисту снова спалили авто: видео происшествия

В ночь на воскресенье, 7 февраля, неизвестные сожгли автомобиль политтехнолога и журналиста Владимира Егорова. Об этом Владимир сообщил на своей странице в Facebook, где также выложил видео пожара.

Данный инцидент журналист связывает со своей профессиональной деятельностью.

«Друзья, произошло неприятное событие. Сегодня ночью (примерно в 01.00) был подожжен мой автомобиль Citroen C5 Aircross. Он находился на охраняемой стоянке в Киеве, на проспекте Правды. О событии узнал от сотрудников охраны стоянки в 01.20, когда машина уже горела и приехали пожарные и сотрудники полиции. После звонка снял видео, так как проживаю рядом со стоянкой. Никто не пострадал, кроме гаражей и моего автомобиля, который уничтожен полностью», — написал он.

Журналист не сомневается, что это был умышленный поджог, так как сотрудники полиции зафиксировали следы к машине и от машины, и примерное место, откуда неизвестный исполнитель проник на стоянку и осуществил сам поджог.

Напомним, это уже второй такой случай за последние пару лет. 12 мая 2019 года ранним утром был сожжен автомобиль Егорова Citroen C4 Picasso.

«Последние годы занимаюсь политической, журналистской работой и сегодняшнее событие связываю именно с ней. К сожалению, некоторые политические персоны сегодня чувствуют себя очень влиятельными и пошли на такое преступление из-за понимания своей полной безнаказанности. Но я уверен, что это их чувство ложное, ибо ничего не бывает вечным и нахождение в высоких кабинетах — тоже», — считает Владимир Егоров.

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