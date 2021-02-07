В центре Киева вспыхнул сильный пожар

В центре Киева на улице Ивана Франко вспыхнул сильный пожар. Загорелось помещение кафе на цокольном этаже жилого дома. Источник пожара находился на кухне заведения, сообщает ГСЧС.

К моменту, когда приехали пожарные, 30 квадратных метров кафе были охвачены огнем, а из входной двери валили клубы черного дыма. Telegram-канал Сегодня приводит видео с места ЧП.

Пожар случился около часа дня. На тот момент в опасной зоне находились пятеро человек. Спасатели вывели их из здания на безопасное расстояние.

В течение часа огонь был ликвидирован. Помещение кафе сильно выгорело, но обошлось без пострадавших. Причину возгорания пока не установили.

Напомним, день 7 февраля стал напряженным для пожарных бригад Киева. Еще утром было получено сообщение, что неизвестные сожгли автомобиль журналиста и политтехнолога Владимира Егорова.

А во Львове из-за масштабного пожара в пятиэтажке пострадала семья. Пожилая мать хозяйки квартиры погибла еще до приезда спасателей.

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