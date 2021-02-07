В Днепре трамвай сошел с рельсов и придавил женщину

В Днепре 7 февраля трамвай сошел с рельсов и въехал в остановку. Пострадала находившаяся там женщина — по неподтвержденным данным, у нее зафиксировали перелом ноги и госпитализировали.

Инцидент произошел в районе площади Старомостовой — напротив местного ресторана быстрого питания, сообщает Информатор Днепр.

В сети допустили, что трамвай направлялся в парк, так как двигался по улице Пастера в направлении проспекта Яворницкого.

Поврежденная остановка

Примечательно, что через некоторое время уже другой трамвай сошел с рельс и ударил маршрутный автобус на повороте с проспекта Яворницкого в направлении улицы Пастера. Там данных о пострадавших нет не поступало. Фото с места инцидента показал сайт издания «Днепр Вечерний».

Напомним, в ноябре в остановку общественного транспорта в Одессе врезался автомобиль. Тогда пострадали двое стоявших там подростков.

Фото Telegram-ресурса *евый Днепр

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