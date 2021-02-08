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Происшествия

Железным стулом били так, что он сломался: двое черкасских полицейских пойдут под суд за пытки

17:10 8 февраля 2021
Орудия пыток

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве сообщили о подозрении двум старшим участковым офицерам Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, которые пытались «выбить» из подозреваемого признание в совершении кражи.

Как сообщает пресс-служба ГБР в Facebook, для этого его доставили в сектор полиции, одели наручники и начали избивать руками, ногами, шлангом от огнетушителя, а также пластиковой бутылкой с водой.

В результате пострадавший получил повреждения мягких тканей лица, головы и спины, а также травматическое удаление зубов верхней челюсти.

Последствия пыток

Теперь правоохранители подозреваются в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 127 Уголовного кодекса).

Напомним, ранее в Киевской области задержали преступную группу из 7 человек, в которую входили работники оперативных подразделений Нацполиции и подполковник СБУ. Банда, которой руководил сотрудник спецслужбы, занималась похищением людей и вымогательством у них денег. Также члены группировки не брезговали разбойными нападениями с применением насилия.

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