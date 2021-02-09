Смертельное ДТП в Прикарпатье: двое погибших и много пострадавших

В Прикарпатье на автодороге государственного значения Н-10 произошло ДТП с погибшими и пострадавшими. Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Авария случилась ночью 8 февраля около 23:30 на отрезке трассы Стрый — Черновцы — Мамалыга в селе Павловка.

Следователи, прибывшие на место ДТП, предварительно установили, что столкнулись микроавтобус с людьми и грузовик-мусоровоз.

В результате аварии двое людей погибли, число травмированных устанавливается.

На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа и медики.

Напомним, 7 февраля в Тернопольской области произошло ДТП, в котором пострадали семеро взрослых и двое детей.

Фото facebook.com/frankivsk.police/

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