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СБУ задержала в Харькове агента ФСБ

11:29 9 февраля 2021
СБУ

В Харькове задержали очередного агента российской спецслужбы — сотрудник одного из стратегических предприятий Николаева был завербован ФСБ и получил задание собирать информацию о современной военной технике для ВСУ.

Как сообщают в СБУ, контрразведчики задокументировали, как для получения доступа к технической документации новейших разработок (закрытых программ по использованию беспилотных летательных аппаратов) злоумышленник пытался завербовать одного из руководителей учреждения.

«Сотрудники СБУ задержали агента российской спецслужбы „на горячем“ во время контролируемой передачи „секретных данных“. Уличенному агенту ФСБ сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.

Ранее контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили агентурную сеть ФСБ РФ, которая готовила условия для диверсий и намеревалась похитить и передать в Россию одного из бывших командующих ССО. Шпионы действовали на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей.

Фото с сайта СБУ.

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