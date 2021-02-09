«Наша машина застревала в снегу так, что даже колеса не доставали до земли. Но мы прорвались на помощь к больному ребенку»

Утром 9 февраля в Белогорском районе Хмельницкой области спасатели и медики спасли десятимесячного малыша, который внезапно начал задыхаться. Скорая помощь, которая спешила к ребенку, застряла в снегу… Эвакуировать малыша пришлось спасателям.

— Сегодня в 6:55 к нам поступил вызов от медиков скорой помощи, — рассказал «ФАКТАМ» начальник дежурного отделения белогорских спасателей ГСЧС Виктор Перестюк. — Врачи спешили в село Корытное к больному ребенку и застряли в сугробах. Малыш задыхался и срочно нуждался в помощи. Тогда уже на вызов поехало наше дежурное отделение — временно и. о. начальника районного подразделения Дмитрий Кадай, я, бойцы Андрей Цикавюк, Виталий Загорулько и водитель Тарас Гаврилюк. Диспетчер части Сергей Гуц держал связь с нами и медиками… «Скорая» застряла намертво где-то за восемь километров от села… Всего ехать нужно около 20 километров в одну сторону. Сначала мы вытянули из сугроба карету «скорой» и доставили ее на очищенный участок дороги. Но нужно было еще добраться в село, а «скорая» туда уже никак не проехала бы. Тогда мы взяли фельдшера и поехали нашей пожарной машиной. Передвигались полевыми дорогами, где ветер еще наметал сугробы. Мощный полноприводный ЗИЛ-131 порой буксовал и застревал… А иногда даже не доставал колесами до земли и тонул в снегу. Пару раз мы сами лопатами расчищали дорогу… Или таранили сугробы, чтобы проехать. Все же прорвались.

Фельдшер инструктировал по телефону родителей ребенка, а наш Сергей Гуц постоянно держал связь с нами и районной больницей. На краю села отец и мать быстро вынесли нам малыша… Хорошо, что они живут на самой окраине. Мы посадили маму с ребенком в пожарную машину и опять же максимально быстро поехали уже к карете скорой помощи. По дороге мать рассказала, что ее десятимесячный сын внезапно ночью начал задыхаться…

Ехать обратно было немного легче. Мы возвращались по пробитой нами колее в снегу. К тому же дорогу уже начали чистить. Передали малыша с мамой медикам. «Скорая» повезла их в районную больницу. А мы еще сопровождали их: мало ли, где могла понадобиться наша помощь. К счастью, обратный путь был без приключений. Позже мы узнали, что у ребенка диагностировали ларингит. Проблемы с дыханием и легкими… Ребенка срочно прокапали. Сейчас малыш с мамой в районной больнице. Мальчик выздоравливает. Так что наша помощь пришлась очень даже вовремя. Вся операция — от помощи медикам и спасения малыша до нашего возвращения в часть — длилась около полутора часов…

Кстати, у меня это уже не первый такой случай. Когда я только начал тут службу молодым офицером, в снегу застряла скорая помощь, ехавшая к женщине, у которой внезапно начались роды… Тогда мы тоже прорвались через непогоду в село и сами на этой же пожарной машине отвезли роженицу в больницу. Все закончилось благополучно!

Виктор Перестюк

Напомним, что из-за сложных погодный условий, в частности, в Киеве, родителей просят по возможности не вести детей в садики и школы.

Между тем, как сообщали «ФАКТЫ», снегопады и метели в Украине продолжатся, поскольку в среду, 10 февраля, страну накроет очередной южный циклон.

Фото предоставлено пресс-службой ГСЧС в Хмельницкой области

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