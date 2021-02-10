Врачам пришлось на санках спасать женщину с инфарктом во Львовской области

Инцидент из-за сложных погодных условий произошел на Львовщине в среду, 10 февраля. Как рассказали «ФАКТАМ» медики Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, за помощью к коллегам обратилась фельдшер пункта Экстренной медицинской помощи «Жовква» Галина Бакун. Она в составе бригады первой прибыла на вызов в село Мокротин, где у 63-летней пациентки произошел инфаркт.

— Но отвезти женщину в больницу было практически невозможно: заехать в село и подъехать к дому мешали огромные сугробы и отсутствие дороги. Пришлось приехавшим на помощь из областного центра коллегам везти пациентку несколько сотен метров к «скорой» на санках, - пояснили медики.

Благодаря этому женщина была благополучно доставлена в больницу и госпитализирована. Ей оказана необходимая медицинская помощь. По предварительной информации врачей, ее состояние стабильное.

Напомним, днем ранее в Белогорском районе Хмельницкой области скорая помощь, которая спешила к заболевшему ребенку, застряла в снегу… Эвакуировать десятимесячного малыша пришлось спасателям.



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