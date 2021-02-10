Арестанты Одесского СИЗО обманули 10-летнюю девочку из Чернигова на 50 тысяч гривен

Полиция разоблачила мошенников, которые из Одесского СИЗО позвонили 10-летней жительнице Чернигова и потребовали отдать им все семейные сбережения. Девочке сообщили, что эти деньги (около 40 тысяч гривен) необходимы для спасения ее родителей, попавших в беду. Об этом сообщает Полиция Черниговской области.

Запуганный ребенок отдал посреднику мошенников не только требуемую сумму, но также всю имеющуюся в доме иностранную валюту — 350 долларов США и 250 евро. Как сообщает полиция Черниговской области, посредником злоумышленники привлекли таксиста, которому заказчик сообщил, что в Чернигове к нему подойдет девочка и отдаст пакет, который нужно доставить в Одессу.

8 февраля в Одесском СИЗО провели обыски в одной из камер, обнаружив и изъяв мобильные телефоны, сим-карты и рабочие записи.

Обыск в камере

В мошенничестве подозревают трех заключенных СИЗО, которым, в случае доказанности вины, может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Обнаруженные улики

Напомним, ранее «ФАКТЫ» дали советы, что нужно знать о мобильных аферистах.

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