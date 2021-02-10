27.71 / 27.95 33.38 / 33.79
Киев: -5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Арестанты Одесского СИЗО обманули 10-летнюю девочку из Чернигова на 50 тысяч гривен

15:35 10 февраля 2021
СИЗО

Полиция разоблачила мошенников, которые из Одесского СИЗО позвонили 10-летней жительнице Чернигова и потребовали отдать им все семейные сбережения. Девочке сообщили, что эти деньги (около 40 тысяч гривен) необходимы для спасения ее родителей, попавших в беду. Об этом сообщает Полиция Черниговской области.

Запуганный ребенок отдал посреднику мошенников не только требуемую сумму, но также всю имеющуюся в доме иностранную валюту — 350 долларов США и 250 евро. Как сообщает полиция Черниговской области, посредником злоумышленники привлекли таксиста, которому заказчик сообщил, что в Чернигове к нему подойдет девочка и отдаст пакет, который нужно доставить в Одессу.

8 февраля в Одесском СИЗО провели обыски в одной из камер, обнаружив и изъяв мобильные телефоны, сим-карты и рабочие записи.

Обыск в камере

В мошенничестве подозревают трех заключенных СИЗО, которым, в случае доказанности вины, может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Обнаруженные улики

Напомним, ранее «ФАКТЫ» дали советы, что нужно знать о мобильных аферистах.

277

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
алла пугачева

«Мне позвонила Алла Пугачева»: разозленный российский актер рассказал про инцидент

Санта Димопулос

Санта Димопулос обратилась к решившей сменить номер телефона Оксане Марченко

Ксения Мишина

Заспанная Мишина опубликовала постельное селфи с Эллертом

Петя Черный

Еще один звездный развод: Петя Черный расстался с женой после 26 лет брака

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер