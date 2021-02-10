Полиция обнаружила оружие и гранаты на базе «титушек Кивы» в столице

В Киеве полиция провела обыск на базе в Печерском районе, где находились люди из организации, возглавляемой нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой. По информации Нацполиции, в помещениях обнаружены оружие и гранаты.

«В результате обыска в помещении правоохранители изъяли несколько единиц оружия и гранаты, которые направлены на исследование. Будут устанавливаться их происхождение и цель хранения. Кроме того, в территориальное управление полиции приглашены более ста человек, с которыми проводят процессуальные действия», — сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По информации Нацкорпуса, всех «титушек Кивы» увезли в райотделение полиции в автозаках. «Титушки, в частности, участвовали в проплаченных митингах ОПЗЖ, инициированных в поддержку закрытых решением СНБО пророссийских телеканалов», — говорится в сообщении.

Ранее возле базы в Печерском районе между представителями Нацкорпуса и «титушками Кивы» возникла словесная перепалка, обе стороны бросали камни и дымовые шашки. Затем прибыла полиция.

Напомним, в Киеве прошла акция в поддержку «телеканалов Медведчука» — ее участники хотели встретиться с Зеленским.

130

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter