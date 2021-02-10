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Происшествия

Бывший ректор со связями в Минздраве организовал аферу на миллионы долларов

21:10 10 февраля 2021
Сертификаты «КРОК»

Прокуратура и полиция разоблачили мошенническую схему прохождения студентами-медиками внешнего независимого оценивания профессиональной компетентности «КРОК», в которой оказались задействованы бывший ректор одного из медицинских вузов и два его помощника.

Решить вопрос с успешной сдачей лицензированных экзаменов и получением соответствующего сертификата, ректор обещал всего за 3 тысячи долларов.

«Получив „заказ“, экс-ректор предлагал преподавателям и студентам-отличникам за $ 500 составить интегрированный тестовый экзамен вместо клиента. Для этого он вместе с двумя соучастниками меняли фотографию в паспорте заказчика на фото подставного студента, который успешно сдавал экзамен, получал сертификат и возможность продолжения дальнейшего обучения на медицинском факультете», — сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

В рамках реализации схемы зафиксировано более 60 случаев неправомерного получения сертификатов об успешном прохождении тестов, а ежегодная прибыль от такой деятельности составлял около $ 2 млн.

Следственные действия

В настоящее время решается вопрос уведомления о подозрении трем лицам по факту мошенничества (ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в 2019 году в Украине разгорелся скандал, связанный со сдачей студентами медицинских вузов американского теста IFOM (International Foundations of Medicine). Студенты Тернопольского медуниверситета записали ролик, в котором выступили против сдачи этого теста, заявив, что он абсолютно не соответствует программам, по которым они учились три года.

Фото Офиса Генерального прокурора

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