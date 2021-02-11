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Происшествия

В Аскании отравили редких птиц

10:28 11 февраля 2021
Серый журавль

Около двух сотен «краснокнижных» серых журавлей, умерших в январе 2021 года в заповеднике «Аскания-Нова» (Херсонская область), отравились зерном.

Об этом сообщают в «UАnimals», ссылаясь на данные экологов.

«Экоинспекция отчиталась: «При исследовании биологического материала и образцов зерна, которые были отобраны с целью исключения или подтверждения гибели птиц в результате отравления, было установлено, что образцы зерна токсичны, а птицы погибли от отека легких вследствие интоксикации организма не идентифицированным веществом антикоагулянтного действия», — говорится в сообщении.

Полиция завела по факту гибели птиц уголовное производство.

Ранее руководитель Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая рассказывала, что при исследовании погибших птиц выяснилось, что в их организм попали химикаты, используемые агропредприятиями, что повлекло за собой мучительную смерть. «В их внутренних органах и мышцах нашли фосфид цинка, нитратов, нитритов, натрия хлористого, в пределах предельно допустимых концентраций», — отмечала она.

Фото со странички UAnimals в социальных сетях.

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