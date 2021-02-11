Ячейку ИГИЛ разоблачили под Киевом
На Киевщине функционировала ячейка террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ), которую организовал разыскиваемый в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии боевик.
Как сообщает пресс-служба СБУ, в 2019 году он по поддельным документам прибыл в Украину и подобрал группу «единомышленников», которыми стали иностранцы.
В ходе оперативных мероприятий было выяснено, что участники организации подделывали паспорта граждан Украины и РФ и осуществляли легализацию на территории нашей страны выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии.
По плану члены ячейки должны были «отсидеться» в Украине после совершенных преступлений.
По месту жительства и укрытия боевиков силовиками спецслужбы были изъяты:
- взрывоопасное вещество с содержанием тротила;
- граната Ф-1;
- 8 гранатометных выстрелов;
- иностранная валюта;
- банковские карточки;
- черновики с записями финансовых переводов в Сирию.
Еще одним материалом уголовного производства стали задокументированные переписки участников организации с боевиками ИГИЛ за рубежом, в которых обсуждалось их возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.
Напомним, минувшей осенью в Одессе накрыли рекордную партию «боевого наркотика ИГИЛ».
Фото пресс-центра СБУ166
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