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Ячейку ИГИЛ разоблачили под Киевом

11:50 11 февраля 2021
Задержание членов террористической ячейки

На Киевщине функционировала ячейка террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ), которую организовал разыскиваемый в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии боевик.

Как сообщает пресс-служба СБУ, в 2019 году он по поддельным документам прибыл в Украину и подобрал группу «единомышленников», которыми стали иностранцы.

В ходе оперативных мероприятий было выяснено, что участники организации подделывали паспорта граждан Украины и РФ и осуществляли легализацию на территории нашей страны выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

По плану члены ячейки должны были «отсидеться» в Украине после совершенных преступлений.

По месту жительства и укрытия боевиков силовиками спецслужбы были изъяты:

  • взрывоопасное вещество с содержанием тротила;
  • граната Ф-1;
  • 8 гранатометных выстрелов;
  • иностранная валюта;
  • банковские карточки;
  • черновики с записями финансовых переводов в Сирию.

Еще одним материалом уголовного производства стали задокументированные переписки участников организации с боевиками ИГИЛ за рубежом, в которых обсуждалось их возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.

Напомним, минувшей осенью в Одессе накрыли рекордную партию «боевого наркотика ИГИЛ».

Фото пресс-центра СБУ

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