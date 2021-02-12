Израильтянин из Лондона поразил таможню в «Борисполе» своим багажом

В аэропорту «Борисполь» киевские таможенники остановили пассажира с огромным количеством продуктов питания.

Как сообщили представители таможни, мужчина прилетел из Лондона. В его багаже, состоящем из 8 сумок, было 150 кг сырого мяса, 22 кг твердого сыра и 20 литров мягкого сыра.

Нарушителем таможенных правил оказался 36-летний гражданин Израиля. Он вез в Украину 96 упаковок сыра «Edam», 36 упаковок сыра «Emmental», сыр «Flomage Blanc» в четырех пятилитровых пластиковых контейнерах и почти 150 кг сырого мяса в нефабричних упаковках.

Для прохождения таможенного контроля гражданин избрал «зеленый коридор», который проходят пассажиры, не имеющие товаров обязательных для письменного декларирования или таких, на ввоз которых украинским законодательством установлены ограничения.

После таможенного контроля с применением сканирующей системы, таможенники обнаружили в его багаже ​​продукты питания в количестве, запрещенном к ввозу на территорию нашей страны.

В отношении гражданина Израиля составили протокол о нарушении таможенных правил.

Мужчине разрешили пронести через границу по одной упаковке сыров «Edam» и «Emmental», а остальные продукты питания изъяли по протоколу.

Фото киевской таможни

542

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter