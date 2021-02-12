В Киеве парень задушил троих «надоевших» ему щенков

В Киеве будут судить 30-летнего мужчину, который убил троих щенков, которые ему «надоели».

Как сообщают в столичной полиции, следователи завершили досудебное расследование и собрали достаточно доказательств для направления материалов уголовного производства в суд. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюремного заключения.

Это происшествие случилось в январе — в полицию об убийстве щенков сообщил хозяин собак.

Выяснилось, что в квартиру, где он проживал вместе с братом и собаками, пришла знакомая. Когда брат хозяина собак остался в комнате с четырьмя двухмесячными щенками один, он начал душить их. Трое погибли, а четвертого щенка спас заглянувший в комнату хозяин.

«Сейчас состояние собаки стабильное, она проходит реабилитацию в ветеринарной клинике. Как пояснил злоумышленник, он задушил щенков из-за того, что они ему надоели», — отметили в полиции и добавили, что в тот момент мужчина был пьян — в его крови обнаружили 1,98 промилле алкоголя.

30-летнему киевлянину сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на Одесчине в Овидиопольском районе депутат местного райсовета устроил «охоту», расстреляв пять собак.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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