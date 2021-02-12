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Происшествия

Гражданин Швейцарии замерз насмерть в Киеве

14:30 12 февраля 2021
Мороз

В сети сообщили, что ночью в Киеве замерз 23-летний гражданин Швейцарии.

По информации «Киев Сейчас», тело молодого человека нашли возле метро «Черниговская».

Ресурс со ссылкой на правоохранителей сообщает, что парень из Швейцарии был ночью задержан за драку, однако около часа ночи его отпустили.

Теперь полицейские выясняют, как молодой человек оказался возле метро да еще и без обуви.

Эксклюзивный материал о смерти 37-летнего индийца Аптара, который работал дворником на жилмассиве Борщаговка и замерз насмерть, читайте на сайте «ФАКТОВ». Тело мужчины обнаружили в старом ржавом автобусе на улице Героев Космоса. Иностранец был без верхней одежды, в одной рубашке.

Фото автора.

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Гражданин Швейцарии замерз насмерть в Киеве

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