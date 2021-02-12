27.75 / 27.97 33.43 / 33.84
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Мужчина подорвал себя гранатой на детской площадке в Киеве: первые подробности

15:15 12 февраля 2021
детская площадка

В Соломенском районе Киева случилось ЧП на детской площадке. Неизвестный мужчина подорвал себя гранатой. Видео с места происшествия приводит Telegram-канал Киев Оперативный.

Видео 18+

Виновник инцидента не выжил. Сейчас на Чоколовском бульваре работает оперативно-следственная группа полиции. Личность мужчины выясняется.

Напомним, исследования показывали, что на руках у населения Украины скопилось большое количество неучтенного оружия и боеприпасов. По оценкам Small Arms Surve, в обращении находятся до трех миллионов единиц незаконных стволов. По другим данным, у населения в активе до 5 млн единиц неучтенного оружия.

355

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Сумская и Марченко

Ольга Сумская заплакала из-за беды у Оксаны Марченко

Королева с мамой

«Это фильм ужасов»: подписчики Наташи Королевой накинулись на внешний вид ее матери

Леся Никитюк

Лесю Никитюк перекосило от скандала Поляковой с Кароль

Лорак

Ани Лорак раскрыла интимную подробность приема ванны

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер