Мужчина подорвал себя гранатой на детской площадке в Киеве: первые подробности

В Соломенском районе Киева случилось ЧП на детской площадке. Неизвестный мужчина подорвал себя гранатой. Видео с места происшествия приводит Telegram-канал Киев Оперативный.

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Виновник инцидента не выжил. Сейчас на Чоколовском бульваре работает оперативно-следственная группа полиции. Личность мужчины выясняется.

Напомним, исследования показывали, что на руках у населения Украины скопилось большое количество неучтенного оружия и боеприпасов. По оценкам Small Arms Surve, в обращении находятся до трех миллионов единиц незаконных стволов. По другим данным, у населения в активе до 5 млн единиц неучтенного оружия.

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