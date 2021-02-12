«Или вы с нами, или будете иметь проблемы!»: контрабандисты напали на пограничников в Закарпатье

Инцидент произошел в Закарпатской области в четверг, 11 февраля. В частное помещение, которое арендуют двое участковых инспекторов пограничной службы отделения «Горонглаб» Мукачевского пограничного отряда, ворвались неизвестные, применившие против военнослужащих газовый баллончик. При этом нападавшие угрожали пограничникам физической расправой и шантажировали их, заявив: «Или вы с нами, или будите иметь проблемы!»

— Вероятная причина нападения — прекращение незаконной торговли сигаретами, которой занимались злоумышленники. Наряд, в состав которого входил один из пострадавших военнослужащих, накануне обнаружил тайник с 20 ящиками табачных изделий. Товар контрабандисты планировали переправить в Венгрию. Законные действия пограничников «возмутили» дельцов, и те решили отомстить правоохранителям и запугать их, — сообщает Госпогранслужба Украины.

На место происшествия вызвали «скорую» и полицию. Начато досудебное расследование по статье «Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа». Личности нападавших устанавливаются.

По информации Госпогранслужбы, на протяжении прошедшего года зафиксированы 27 фактов применения насилия к личному составу, 9 фактов повреждения их имущества, 3 факта повреждения военного имущества и 15 фактов угроз физического насилия.

Напомним, в ноябре в Закарпатье местные жители попытались «отбить» задержанных пограничниками табачных контрабандистов.

Ранее о масштабной контрабанде товаров и главных выгодополучателях «серых схем» «ФАКТАМ» рассказал глава Государственной таможенной службы Украины (2009—2010 гг.), зампредседателя Государственной фискальной службы Украины (2014—2015 гг.) Анатолий Макаренко.

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