Интернет-аферисты сделали ставку на начало вакцинации в Украине: в СНБО рассказали детали

В Украине резко возросло число фишинговых атак с использованием темы вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

В конце января Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО обнаружил фишинговую кибератаку, направленную на украинских пользователей сети Интернет. Она использовала начало вакцинации от COVID-19 в Украине. На популярной хостинговой платформе была создана фейковая веб-страница, имитирующая сайт Министерства здравоохранения Украины.

При этом аферисты зарегистрировали несколько доменов с адресами, напоминающими официальный ресурс Минздрава: moz.gov.ua. На этой фейковой странице была опубликована информация о начале с 25 января обязательной вакцинации от коронавируса. Для выяснения подробностей предлагалось скачать документ Word. В него был встроен вредоносный макрос (код), обеспечивающий при открытии файла удаленное управление зараженным компьютером.

Правоохранители заблокировали фишинговые домены.

Напомним, на сайт офиса президента Украину произошло несколько мощных хакерских атак.

Фото: pixabay.com

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