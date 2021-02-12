Интернет-аферисты сделали ставку на начало вакцинации в Украине: в СНБО рассказали детали
В Украине резко возросло число фишинговых атак с использованием темы вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.
В конце января Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО обнаружил фишинговую кибератаку, направленную на украинских пользователей сети Интернет. Она использовала начало вакцинации от COVID-19 в Украине. На популярной хостинговой платформе была создана фейковая веб-страница, имитирующая сайт Министерства здравоохранения Украины.
При этом аферисты зарегистрировали несколько доменов с адресами, напоминающими официальный ресурс Минздрава: moz.gov.ua. На этой фейковой странице была опубликована информация о начале с 25 января обязательной вакцинации от коронавируса. Для выяснения подробностей предлагалось скачать документ Word. В него был встроен вредоносный макрос (код), обеспечивающий при открытии файла удаленное управление зараженным компьютером.
Правоохранители заблокировали фишинговые домены.
Напомним, на сайт офиса президента Украину произошло несколько мощных хакерских атак.
Фото: pixabay.com62
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