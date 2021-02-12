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Происшествия

В Черном море горит сухогруз, шедший из Николаева, экипаж подал сигнал бедствия, — СМИ

19:40 12 февраля 2021
сухогруз

В Черном море загорелся сухогруз Prince 4, шедший из Николаевского порта в Суэцкий канал. Как сообщает Obozrevatel, пожар возник в одной из кают, справиться с огнем команда не смогла, а потому капитан подал сигнал бедствия.

По данным сайта MarineTraffic, отслеживающего движения судов, около часа Prince 4 дрейфует в районе Рыбаковки Николаевской области.

Сухогруз ходит под флагом Коморских островов. Судно было построено в 1986 году.

В районе, где терпит бедствие судно, наблюдается сильный северо-восточный ветер (6 из 12 баллов по шкале Бофорта). Метеорологи предупреждали, что порывы ветра в акватории Черного моря могут достигать 25−28 м/с, а высота волн — 50 дм. Кроме того, в Черном море возможно быстрое обледенение судов.

Фото marinetraffic.com

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