В Черном море горит сухогруз, шедший из Николаева, экипаж подал сигнал бедствия, — СМИ
В Черном море загорелся сухогруз Prince 4, шедший из Николаевского порта в Суэцкий канал. Как сообщает Obozrevatel, пожар возник в одной из кают, справиться с огнем команда не смогла, а потому капитан подал сигнал бедствия.
По данным сайта MarineTraffic, отслеживающего движения судов, около часа Prince 4 дрейфует в районе Рыбаковки Николаевской области.
Сухогруз ходит под флагом Коморских островов. Судно было построено в 1986 году.
В районе, где терпит бедствие судно, наблюдается сильный северо-восточный ветер (6 из 12 баллов по шкале Бофорта). Метеорологи предупреждали, что порывы ветра в акватории Черного моря могут достигать 25−28 м/с, а высота волн — 50 дм. Кроме того, в Черном море возможно быстрое обледенение судов.
Фото marinetraffic.com271
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