Била и душила детей: «ФАКТЫ» узнали шокирующие подробности о стоматологе-изверге из Ровно

В Ровно разгорелся скандал из-за детского стоматолога, которая била и душила своих маленьких пациентов. В соцсетях появилось шокирующее видео, на котором горе-врач яростно бьет мальчика головой о кресло, а девочку трясет за плечи, душит и размахивает перед ее лицом иглой. Врач — молодая женщина, которая не первый год работает в Ровно и, как выяснилось, уже не раз попадала в скандалы из-за жестокого обращения с детьми. Из одной клиники ее за это даже уволили. После чего она открыла частный кабинет — и продолжила принимать пациентов.

«Убьем, но зубы вылечим»

«Ссадина и синяки на шее и предплечье у моего пятилетнего ребенка появились после лечения в детской стоматологической клинике Only kids (Ровно). С врачом и ее ассистенткой ребенок находился в кабинете сам. Я ждала в фойе, потому что они уверяли, что присутствие мамы не нужно. Когда одевала ребенка после приема, увидела вертикальные красные полоски на шее с каплями крови. Позвала врача и попросила объяснить, что произошло. Стоматолог ничего не объяснила. Уже вечером ребенок рассказал, что его щипали и больно тянули за подбородок… Пишу это для того, чтобы уберечь других родителей от ошибки, которую допустила я, оставив ребенка один на один с врачом. Та уверяла, что очень любит детей и знает, как их успокоить. А вместо этого она применяет физическое насилие»

Этот пост жительница Ровно Юлия написала в Facebook еще 4 февраля. Часть пользователей соцсети тогда женщину поддержали, но часть не поверили ей, заявив, что хорошо знают этого врача и уверены: она не могла жестоко обращаться с детьми. Точки над «i» расставили появившиеся в сети видеоролики. Как оказалось, эти видео были сняты скрытой камерой еще в той клинике, где горе-врач работала несколько лет назад. После этого стоматолога из клиники и уволили.

— Мы имели несчастье попасть к этому врачу еще в ноябре 2018 года, — рассказала «ФАКТАМ» жительница Ровно Алина. — Все закончилось синяками и разорванной губой. Моему сыну в тот момент было шесть лет. Это был наш первый поход к стоматологу, и, выбирая врача, я внимательно читала отзывы. О клинике, в которую мы в результате обратились, отзывы были исключительно хорошие. При первой встрече врач показалась мне достаточно адекватной. Но теперь понимаю — она вела себя нормально только потому, что я не выходила из кабинета. Хотя врач меня об этом просила. «При родителях ребенок может баловаться, плакать, — говорила. — Лучше выйдите и подождите в коридоре». Но я отказалась и все то время, пока длилась процедура, наблюдала за происходящим. Сын вел себя спокойно, не капризничал, все прошло нормально.

В следующий раз я была на работе, и ребенка к стоматологу повел муж. Его, как и меня, попросили выйти в коридор — и он вышел. Когда лечение было окончено, муж позвонил мне и сказал: «Это был какой-то ужас, он так кричал! И у него разбита губа». Когда вечером я увидела сына, губа уже сильно опухла. А когда ребенок вышел из душа, я заметила у него на руке огромные синяки. Спросила, откуда, а сын сказал: «Это они меня так держали чтобы зубы полечить». Я все это сфотографировала и на следующий день поехала в клинику.

Горе-врач ко мне не вышла, я разговаривала с ее ассистенткой. Показала ей фотографии ребенка — с синяками и разбитой опухшей губой. Спросила, что это за методы лечения. На что ассистентка заявила, что у меня «психованный ребенок», что «он всех здесь чуть не убил, переворачивал инструменты» и «мы не могли с ним справиться». Во-первых, я никак не могла в это поверить, потому что видела, как сын ведет себя у стоматолога. А во-вторых, даже если бы это было так, почему было не позвать отца, который стоял за дверью? Скажите ему, что не будете лечить капризного ребенка, и все. На что ассистентка ответила: «Так, как вы говорите, поступили бы все врачи. И ваш сын ходил бы с больными зубами. А мы здесь для того, чтобы зубы были вылечены». То есть убьем, но зубы вылечим — похоже, горе-врач и ее ассистент рассуждают именно так.

На этом все и закончилось. Мы не стали больше никуда не жаловаться, хотя, наверное, зря. С тех пор я не раз писала мамочкам в соцсетях, чтобы не вздумали обращаться к этому стоматологу. А однажды увидела пост женщины, ребенок которой тоже пострадал — его горе-врач едва не задушила. Сейчас же выясняется, что пострадавших — десятки, если не сотни. А еще мы узнали, что из той клиники, где стоматолог нас принимала, ее уволили как раз за «нетерпимое отношение к детям». С момента нашей ситуации прошло больше двух лет, а сын до сих пор все помнит. Когда сегодня увидел видео, сказал: «О, эта та кудрявая. Она и меня вот так лечила».

«Стоматолог с ассистенткой пытались „зафиксировать ребенка в кресле“ — и едва не свернули дочке шею»

— Мы приходили к этому стоматологу уже в ее новый кабинет, — рассказала «ФАКТАМ» жительница Ровно Татьяна. - Это было в декабре 2020 года. Моей Злате на тот момент было три года и семь месяцев. Она девочка смышленая и уравновешенная. К походу к стоматологу мы морально подготовились и, когда пришли, дочка врача совершенно не испугалась — сама залезла в кресло и показала свои больные зубки. При мне ей сделали анестезию. После укола Злата начала немного крутиться в кресле. «Это потому, что вы здесь, — заявила мне врач. — При вас ребенок не хочет идти с нами на контакт. Выйдите». Я вышла — и буквально сразу услышала, как дочка расплакалась. Первые несколько минут я стояла под дверью — думала, что врач с ней договаривается, и Злата вот-вот успокоится. Но когда дочка буквально заверещала, я зашла в кабинет — и была в шоке от увиденного.

Я заранее предупреждала врача, что из-за проблем с аденоидами дочь не может дышать носом в лежачем положении — только ртом. А тут рот ей закрыли пластиной (в стоматологии это приспособление называется коффердам — пластина из латекса, предназначенная для изоляции одного из нескольких зубов от остальной полости рта. — Авт.). А так как дышать носом Злата не могла, она начала задыхаться. При этом ей даже не поставили слюноотсос. Ассистенка навалилась на нее всем своим телом, а врач в это время сверлила ей зуб, не обращая внимания на то, что ребенок задыхается! У дочки уже начали лопаться сосуды на лице, образовались петехии (точечные кровоизлияния. — Авт.) Когда я подбежала к Злате, врач на меня рявкнула: «Не мешайте! Выйдите отсюда!» Я вытащила у дочки изо рта клеенку, и она наконец нормально задышала. Изо рта брызнули накопившиеся там слюни… «Что ты верещала?! — напала на дочку с обвинениями врач. — Тебе не больно, тебя обезболили! Сейчас с дырками в зубах отсюда уйдешь!»

Первым моим желанием было схватить ребенка и убежать из этой клиники куда подальше. Но зубы уже были просверлены и действие анестезии могло закончиться. Поэтому я сказала, чтобы они закончили работу, а сама стала успокаивать дочь. Потом стоматолог с ассистенткой еще пытались «зафиксировать ребенка в кресле» — и едва не свернули ей шею. Ассистентка опять навалилась на Злату всем телом, а врач схватила ее за голову и начала тянуть вверх. Я это прекратила.

С грехом пополам мы закончили процедуры. Когда измученная дочь в конце заикнулась о том, что в клинике ей обещали подарок, врач рявкнула: «Ты кричала, поэтому никакие подарки тебе не положены!» И заявила, что «больше не хочет здесь видеть эту крикунью».

Мы и сами больше не собирались сюда приходить. Дома я обнаружила у дочки на шее синяк — точно такой, как были на фотографиях у других пострадавших детей.

А когда муж написал об этом враче негативный отзыв в интернете, мне позвонила ее ассистентка. «Ваша Злата — невыносимый ребенок», — заявила. Я спросила, откуда у дочки синяк. На что та мне заявила: «После вашей Злата у врача кругом синяки». Одним словом, стала мне рассказывать, что у меня монстр, а не ребенок, и мы сами во всем виноваты. Она довела меня до слез…

В комментариях многие жалуются не только на жестокое обращение, но и на плохую работу врача — пишут, что после ее вмешательства приходилось перелечивать детям зубы в других клиниках. А мама девочки на видео, которую горе-врач трясла и душила, оказывается, даже не подозревала, что стоматолог была так жестока с ее ребенком. Малышка ничего не рассказал. Как выяснилось, девочка еще и страдает сердечной патологией, и ей нельзя волноваться. Две мамы уже написали заявления в полицию.

В пресс-службе Ровенского областного управления Нацполиции сообщили, что открыты уже два уголовных производства — по факту ненадлежащего исполнения обязанностей медработником и умышленного нанесения легких телесных повреждений ребенку.

«Информация, обнаруженная во время мониторинга в интернете, также будет зарегистрирована и рассмотрена. Назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в полиции.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о скандале вокруг Святошинского детского дома-интерната, у воспитанников которого обнаружили следы жутких побоев.

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