Смерть под завалами: во Львове обрушилось здание, погиб мужчина

Во Львове утром в субботу, 13 февраля, произошло обрушение в одноэтажном здании. Прибывшие на место спасатели достали из-под завалов погибшего мужчину. Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Садовой. В пристройке к двухэтажной новостройке обрушилась кровля на площади 12 квадратных метров.

В 11:20 тело погибшего мужчины, который находился под завалом кровли пристройки, достали и передали работникам Национальной полиции.

На месте инцидента

Предположительно погибший был охранником.

Ранее во Львове уже происходил похожий инцидент — возле супермаркета «Рукавичка» под весом снега обрушилась крыша достройки, которая находилась со стороны магазина. В тот раз сотрудницу магазина вывели из магазина, она не травмировалась, но сейчас находится в состоянии шока.

Напомним, утром 13 февраля произошел пожар и в Киеве. В Голосеевском районе загорелась многоэтажка, огонь охватил квартиру на четвертом этаже. Во время тушения из дома были эвакуированы на безопасное расстояние 16 человек, 5 из них — дети. С ожогами верхних конечностей госпитализировали владельца квартиры.

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