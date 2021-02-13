27.80 / 28.03 33.49 / 33.85
Киев: -10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Жесткое столкновение фур под Одессой: двое погибших, есть пострадавшие

18:24 13 февраля 2021
дтп

Смертельное ДТП случилось в субботу, 13 февраля, неподалеку от Одессы. На трассе Одесса — Киев, в районе Клеверного моста (примерно 10 километров от города), перевернулась огромная фура, ее двигатель отбросило на десятки метров.

По словам очевидцев, этот грузовик столкнулся — «лоб в лоб» — с другим, аналогичным.

«Удар был просто ошеломляющей силы. Прицеп одной из фур буквально разлетелся на куски, весь транспортируемый товар вылетел на проезжую часть, перекрыв движение автотранспорта. Водители погибли на месте происшествия», — рассказали свидетели ДТП.

дтп

Как стало известно «ФАКТАМ», возле села Дачное столкнулись два грузовых автомобиля — Man TGX и Renault Magnus. Погибших водителей 1970 и 1987 годов рождения извлекали из полностью искореженных кабин грузовиков с помощью специального шанцевого инструмента.

В полиции сообщили, что, по предварительным данным, водитель грузовика MAN не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с Renault Magnum, который двигался по параллельной полосе.

«В Renault находился пассажир, он получил серьезные повреждения и госпитализирован. (По имеющейся информации, у госпитализированного пассажира переломы ног и черепно-мозговая травма — Авт.). Сейчас на месте работают полицейские, устанавливают полные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — уточнили в полиции.

дтп

Обе фуры получили значительные повреждения.

Напомним, из-за снегопадов и сильной гололедицы на ряде трасс ограничено движение транспорта. А синоптики обещают усиление морозов до -20.

161

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лиза Галкина

«Взгляд мамы Аллы»: Лиза Галкина в красном свитере очаровала снимком с пушистым «Артемоном»

Сумская и Марченко

Ольга Сумская заплакала из-за беды у Оксаны Марченко

Дети и внучка Аллы Пугачевой

Привет, малая! Лиза Галкина и Гарри встретились с племянницей, дочерью Кристины Орбакайте Клавой

Мама Наташи Королевой

«Это Верка?» «Сердючка» на дне рождения матери Наташи Королевой вызвала интерес

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер