Опасная свадьба: в Полтаве водитель свадебного кортежа открыл стрельбу во время поездки молодых

Неординарную свадебную церемонию пришлось наблюдать 13 февраля жителям Полтавы. Один из участников праздничного кортежа устроил стрельбу из окна машины. Случилось это около полудня, когда машины с молодоженами и свидетелями следовали по центру города и проезжали по кольцу возле Корпусного сада.

Видео стрельбы приводит сайт «Полтавщина».

Полиция объявила, что после двух часов поисков задержала нарушителя — 18-летнего полтавчанина. Оружие, из которого велась стрельба, изъято. По предварительным данным, стрелок использовал переделанный стартовый пистолет Retay.

Юноше грозят обвинения в злостном хулиганстве (ч.4 ст. 296 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

По информации полтавских СМИ, компания, гулявшая на свадьбе, не в первый раз попадает в инциденты со стрельбой. Так, один из гостей проходит по делу о перестрелке на пляже «Дублянщина» в Полтаве 10 августа 2017 года.

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