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Опасная свадьба: в Полтаве водитель свадебного кортежа открыл стрельбу во время поездки молодых

21:25 13 февраля 2021
кортеж

Неординарную свадебную церемонию пришлось наблюдать 13 февраля жителям Полтавы. Один из участников праздничного кортежа устроил стрельбу из окна машины. Случилось это около полудня, когда машины с молодоженами и свидетелями следовали по центру города и проезжали по кольцу возле Корпусного сада.

Видео стрельбы приводит сайт «Полтавщина».

Полиция объявила, что после двух часов поисков задержала нарушителя — 18-летнего полтавчанина. Оружие, из которого велась стрельба, изъято. По предварительным данным, стрелок использовал переделанный стартовый пистолет Retay.

Юноше грозят обвинения в злостном хулиганстве (ч.4 ст. 296 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

По информации полтавских СМИ, компания, гулявшая на свадьбе, не в первый раз попадает в инциденты со стрельбой. Так, один из гостей проходит по делу о перестрелке на пляже «Дублянщина» в Полтаве 10 августа 2017 года.

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