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Происшествия

Удар стихии по Западной Украине: из-за метелей и морозов погибли два человека

23:03 13 февраля 2021
погода

Пришедшие в Украину снегопады, а потом и сильные морозы стали тяжелым испытанием для людей. На Волыни уже есть первая жертва холодов. 13 февраля в поле на полпути между двумя селами замерзла женщина. Об этом сообщает ТСН.

Выяснилось, что 41-летняя жительница села Луковичи возвращалась домой в ночную пору, решила сократить путь и сбилась с пути среди сугробов. 14-градусный мороз не оставил женщине шанса. К поисковому рейду были привлечены односельчане, полиция, спасательные службы. После длительных поисков волынянку нашли замерзшей.

Еще одной жертвой непогоды стал житель Львова. 13 февраля на недостроенном объекте под тяжестью снега обвалилась кровля. Под завалами оказался 59-летний охранник. 16 спасателей вручную разбирали обломки конструкций, чтобы добраться до комнатушки, где предположительно находился мужчина. Однако спасти пострадавшего не удалось.

Напомним, на ближайшие дни синоптики обнародовали неутешительный прогноз: в западных и северных областях морозы усилятся, а в целом морозная погода сохранится до 20 февраля.

Фото pixabay.com

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