Вернули с того света: в Броварах под Киевом младенец не дышал 20 минут после домашних родов

В Броварах под Киевом медики «скорой помощи» спасли ребенка, которого женщина родила дома бездыханным при помощи собственного супруга. К моменту прибытия «скорой помощи» малыш не дышал в течение 20 минут, говорится в сюжете ТСН.

Врач медицины неотложных состояний Павлина Левчук, которой пришлось проводить реанимационные мероприятия, говорит, что делала это впервые за почти полувековую работу врачом.

В звонке на «скорую» муж роженицы сообщил, что вызвал медиков через три минуты, как она родила, а потом у женщины началось кровотечение.

Проехав около 10 километров, уже на месте медики узнали, что мальчик родился без признаков жизни.

В четыре руки вместе с фельдшером Ольгой Прохоренко медики пытались запустить сердце. Но в течение 5 минут признаков жизни не было. Лишь через еще 5 минут мальчик закричал.

«Когда этот ребеночек сделал первый полноценный вдох, это было невероятное чувство», — рассказала фельдшер журналистам.

Роженицу вместе с младенцем сразу же доставили в местный роддом. Поскольку малыш не мог самостоятельно ни дышать, ни есть, он неделю провел в отделении интенсивной терапии.

Почему рожала дома, женщина не рассказывает даже врачам. Не смогла ответить и на вопрос о сроке беременности.

На данный момент есть информация, что женщина прибыла в Бровары с Житомирщины и имеет еще двоих детей.

Сожителя, который был рядом с ней во время родов, в роддоме видят часто. К тому же, говорит Павлина Левчук, именно он вызвал скорую и встречал бригаду, чтобы показать дорогу.

Помещение, где состоялись роды, расположено в старом двухэтажном здании на окраине Броваров. По словам медиков, которые были на вызове, там не нашлось даже пеленок. Соседка пары говорит, что они поселились здесь около полугода назад.

Обстоятельства этой истории начали выяснять работники социальной службы. За это время сожитель роженицы успел обустроить жилье. Поэтому соцслужба дала разрешение маме и малышу вернуться домой. Из роддома их должны выписать в понедельник, 15 февраля.

Напомним, совсем недавно в Ровно от обширной кровопотери скончалась 34-летняя женщина, которая за несколько часов до этого родила ребенка дома. «ФАКТЫ» рассказывали все подробности этой трагической истории.

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