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Происшествия

Авария на водопроводе в Киеве: подтоплены две улицы, ограничено движение транспорта

12:07 14 февраля 2021
Аварийный автомобиль «Киевводоканала»

На улице Попудренко в Деснянском районе Киева произошел прорыв водопровода, что привело к ограничению движения автомобилей и трамваев на улицах Гната Хоткевича и Попудренко. Об этом сообщает Киевская городская администрация.

По состоянию на 12:00 улицы оставались подтопленными, о чем свидетельствует оперативное видео «Киевавтодора».

Напомним, в начале февраля в Харькове из-за порыва теплотрассы кипятком залило подвальное помещение дома, где находился зоомагазин. Тогда погибло много животных.

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