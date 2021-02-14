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Происшествия

Подорвались на неизвестном взрывном устройстве: на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих

14:36 14 февраля 2021
Свеча памяти

На Донбассе 14 февраля недалеко от населенного пункта Новолуганское при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил. Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки «Север» в Facebook.

«На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов…» — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», 11 февраля в зоне боевых действий на Донбассе погибли два украинских военнослужащих. Утром российский снайпер смертельно ранил около села Зайцево бойца инженерно-саперного взвода 59-й бригады Александра Глушко. А около 9 часов вечера у Новомихайловки во время обстрела из гранатометов, пулеметов и снайперских винтовок погиб военный 28-й бригады.

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