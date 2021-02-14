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Происшествия

В Польше разбился автобус с украинцами, пострадали пять человек

20:45 14 февраля 2021
машины

В Польше произошло ДТП, в котором пострадали украинцы, сообщает grojec24.net.

Авария случилась в местности Левичин, недалеко Груйца в Мазовецком воеводстве. Пассажирский автобус с украинскими гражданами врезался в дерево, когда водитель пытался на узкой дороге разминуться с другой машиной.

Из-за гололеда микроавтобус слетел с трассы и врезался в дерево.

В ДТП пострадали пять украинцев, их срочно госпитализировали. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Напомним, месяц назад в польском городе Ополь в ДТП погиб 18-летний украинец. 13 февраля произошло ДТП недалеко от Одессы — столкнулись две фуры. Два человека погибли.

Фото польской полиции

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