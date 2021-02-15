К поискам пропавшего в Карпатах туриста привлекли авиацию

В Карпатах в районе горы Гемба вторые сутки ищут пропавшего туриста из Киева, к поискам привлечен вертолет. Об этом сообщается в Telegrame-канале ГСЧС Украины.

Для поиска 40-летнего туриста из Киева, пропавшего возле села Березники Свалявского района, в воздух поднялся вертолет Super Puma из авиационного отряда ГСЧС. В поисках заблудившегося мужчины участвуют спасатели, сотрудники лесной охраны и добровольцы. В районе — сильный ветер, снегопад и около 15 градусов мороза.

В ночь на 14 февраля на склоне горы Гемба пропали двое туристов, катавшихся на лыжах, но одного из них вскоре нашли.

Ранее сообщалось, что в Карпатах на Раховщине нашли заблудившегося туриста-львовянина — медики называют его счастливчиком.

Фото и видео: пресс-служба ГСЧС

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