27.79 / 28.03 33.52 / 33.93
Киев: -5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

К поискам пропавшего в Карпатах туриста привлекли авиацию

18:52 15 февраля 2021
Поиски

В Карпатах в районе горы Гемба вторые сутки ищут пропавшего туриста из Киева, к поискам привлечен вертолет. Об этом сообщается в Telegrame-канале ГСЧС Украины.

Для поиска 40-летнего туриста из Киева, пропавшего возле села Березники Свалявского района, в воздух поднялся вертолет Super Puma из авиационного отряда ГСЧС. В поисках заблудившегося мужчины участвуют спасатели, сотрудники лесной охраны и добровольцы. В районе — сильный ветер, снегопад и около 15 градусов мороза.

В ночь на 14 февраля на склоне горы Гемба пропали двое туристов, катавшихся на лыжах, но одного из них вскоре нашли.

Ранее сообщалось, что в Карпатах на Раховщине нашли заблудившегося туриста-львовянина — медики называют его счастливчиком.

Фото и видео: пресс-служба ГСЧС

130

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мишина

«Ужасный купальник» Мишиной возмутил подписчиков

Надя Мейхер

«Убиваете шоу»: «Голос країни» разозлил зрителей решением по поводу Мейхер

Оля Полякова

«Дорогущему ремонту хана!» Оля Полякова в бешенстве показала аварию в квартире

Галкин

«Ой, не могу»: прыгающий в снег Галкин довел Пугачеву до «истерики»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер