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Происшествия

Загадочная трагедия в Новой Каховке — в квартире обнаружили четыре трупа

20:11 15 февраля 2021
Бутылки

В понедельник, 15 февраля, в Новой Каховке в квартире обнаружили четверых мертвых человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области.

К правоохранителям обратилась председатель ОСМД дома с информацией, что в одной из квартир жительница третий день не открывает дверь, хотя у нее в квартире работает телевизор и горит свет.

Спасатели обнаружили в помещении четверых мертвых человек: двух женщин и двух мужчин. В их числе была и хозяйка квартиры. При предварительном осмотре не выявлены следы насильственной смерти.

По информации СМИ Новой Каховки, трагедия произошла на улице Букина, а основная версия — смерть от отправления суррогатным алкоголем.

Напоминаем, в России алкогольный стрим привел к смерти одного из участников.

Фото: pixabay.com

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